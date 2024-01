Nagy változást jelentett be a Beatrice frontembere, Nagy Feró a magyar rockegyüttes jövőjével kapcsolatban. Az 1969-ben alakult, majd 1971-ben átalakult zenekarhoz csatlakozott Nagy Feró, aki az eredetileg feldolgozásokat játszó lányzenekart teljesen megváltoztatta, új tagokat toborzott és elkezdtek saját dalokat írni. Sikerük azóta is töretlen, Nagy Feró a mai napig teljes erőbedobással a zenélésre koncentrál, viszont most újabb fejezethez érkezett a zenekar, a nagy bejelentést a Facebook-oldalukon tették közzé.