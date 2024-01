Emily Atack (The Inbetweeners, Az ükhadsereg, Brown atya, Elveszve Firenzében, Városi legendák, Kamaszok kalamajkái Krétán, Gyíkarcok) pár napja jelentette be, hogy babát vár. Most a Mirror arról ír, hogy az új barátja Alistair Garner, akit régóta ismer - de egyben rokona is.

A lap szerint a színésznő már jó ideje a 37 éves Dr. Alistair Garnerel él együtt, körülbelül egy évig randiztak. A pár azonban állítólag már évtizedek óta ismeri egymást a családi kapcsolatok révén - a hírek szerint ugyanis Emily híres édesanyja, Kate Robbins színésznő testvére Alistair mostohaanyjának, Jane Garnernek. Tehát aggodalomra nincs ok, rokonok, de nem vér szerinti rokonok.