Együtt töltötte az ünnepeket Delhusa Gjon családja. Az énekes nagyon büszke összetartó a családjára, amelynek elmondása szerint volt felesége is szerves része.

Évente többször is összejön a család Delhusa Gjonéknál, és a közös ünnepek annak ellenére is szent és sérthetetlen alkalmak, hogy a zenész három fia közül kettő is külföldön él - írta a Blikk.

"Legutóbb karácsonykor gyűlt össze a család, az idei ünnep ráadásul többszörösen is boldog volt, hiszen a család most találkozott először Macó új párjával és az általa a családba hozott két kislánnyal" - mesélte Delhusa.

Ahogy arról az Origo beszámolt, a fiatalembert három éve súlyos tragédia sújtotta: a felesége nem sokkal a kislányuk, Zoé születése után meghalt.

"Macó újra boldog, nagyon örült mindenki, hogy megismerhettük az új párját és a két, tündéri kislányát. Nem kérdés nálunk, hogy mindenkit szeretettel látunk, és mindenki elfogad mindenkit - folytatta Delhusa Gjon.

Furcsa, színes és összetartó család vagyunk, és ez olyannyira működik, hogy a volt feleségem sem maradhat ki a családi összejövetelekből.

Sosem volt ebből probléma, hiszen ő a fiaim anyja, aki ráadásul rengeteget van Macó kislányával, a kis Zoéval is. Sőt,

Fannival is megszerették egymást, nagyon jóban vannak,

fura módon valahogy a sajátjaként fogadta el Fannit. Fantasztikus volt látni a két unokámat és Macó nevelt lányait együtt élvezni ezt a csodálatos gyereksereget" - mondta el az énekes.