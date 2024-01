Csézi Erzsébet, vagyis művésznevén Csézy rengeteget küzdött azért, hogy családja lehessen. Nemrég beszélt élete legnagyobb tragédiájáról is, amikor tragikus körülmények között elveszítette első férjét, most pedig arról számolt be, hogy régóta küzd az anyaságért, és lassan kifut az időből, de nem adja fel azt az álmát, hogy saját gyereke szülessen.