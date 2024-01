Les McCann december 29-én, 88 éves korában halt meg Los Angelesben. A zenész egy héttel korábban tüdőgyulladás miatt került kórházba. A muzsikus olyan előadókat inspirált munkásságával, mint Dr. Dre, Snoop Dogg, Mary J. Blige, illetve az A Tribe Called Quest, a De La Soul és a Mobb Deep bandák – írja a Daily Mail.

Les McCann a haditengerészet énekversenyének megnyerése után szerepelt a The Ed Sullivan Showban. Karrierje az 1960-as évek elején azzal indult, hogy zongorista lett a Pacific Jazz trióban. A „Swiss Movement" albumot 1969-ben adta ki, amelyet Eddie Harris szaxofonossal és Benny Bailey trombitással rögzítettek a Montreux-i Jazz Fesztiválon. A „Compared to What" című dal felkerült a Billboard listájára.

A zenész a soul műfaj egyik megújítója volt, egyesítve a dzsesszt a funk és a soul világával. 1971-ben Eddie Harris, Wilson Pickett, a Staple Singers, Carlos Santana, Ike & Tina Turner 100 000 ghánai előtt 14 órás koncertet adtak a „Soul to Soul" című dokumentumfilm elkészítéséhez. McCann az 1990-es évek közepén stroke-ot kapott, de 2002-ben visszatért a színpadra. 2019. június 25-én többszáz művész anyaga semmisült meg egy tűzvészben, köztük Les McCanné is.