Csonka András őszintén beszélt arról, hogy egy ideje nincs jól.

"Nem titok, hogy másfél éve megint járok pszichológushoz. Annyira magamnak valóvá váltam az évek előrehaladtával, hogy egyedül szeretek lenni a legjobban, ami nem jó" – mondta a Nők Lapjának a színész, aki azt is elárulta, mindig talál valami kifogást, ami miatt nem megy el a barátaival szórakozni.

Azt felelem, hogy jaj, de kár, játszom. Pedig nem játszom, hanem hazudok, mert nincs kedvem elmenni. Egyre nehezebben találom fel magam az ilyen helyzetekben.

Az énekes, műsorvezető úgy fogalmazott, társaságban gyakran szembesül a gyengeségeivel, és azzal, hogy neki nem működnek a párkapcsolatok.