Magyar és nemzetközi sztárok is ledobják magukról a ruhát a havas, téli napokon, ha megfizetik őket, ha akarnak egy kis figyelmet vagy növelni szeretnék közösségi oldaluk látogatottságát. Nyáron, elhagyott partokon, a saját kertjükben vagy strandokon sokan vetkőznek - de hideg télben azért ez jóval ritkább. Mutatjuk a képeket!

Kelly Monaco

1976-os születésű amerikai modell, színésznő, realityszereplő. 1997-ben első tévés munkája a Baywatch-ban volt. Mivel Carmen Electra meglepő módon úgy alakított vizimentőt, hogy nem tudott úszni, kellett valaki helyette: Kelly Monaco volt a testdublőr, akit gyakran bevetettek. Később beindult a karrierje, ő volt sokáig Sam McCall a General Hospital című sorozatban, ő nyerte az első amerikai Dancing with the Stars-t, amely itthon a TV2-n megy hatalmas sikerrel. Szerepelt még a Port Charles sorozatban, négyszer jelölték Emmy-díjra, a 2009-es Miss America szépségverseny egyik zsűritagja is volt.

Khloë Terae

Torontóban, Kanadában született. A modell Los Angelesben él jó ideje, 5 millió követője van. 2012-ben futott be és roppant szerencsésnek érzi magát, mert 50 országban járt már. 19 éves volt csak, amikor megkereste a Playboy, utána több magazin címlapjára (Maxim, Sports Illustrated) is felkerült. A Business Insider szerint a topmodell vagyona körülbelül 5 millió dollár.

Emily Ratajkowski

Az egyik legnépszerűbb modell az interneten, 30 millió követővel. Londonban született, San Diegóban nevelkedett, a brit-amerikai modell először a Treats! című erotikus magazinban szerepelt 2012-ben, később klipekben is megmutatta magát. Alábbi képén meztelenül állt ki a téli erkélyre.

Stella McCartney

Szülei az egykori Beatles-tag Paul McCartney és annak első felesége, Linda McCartney. A divattervezőként sikeres Stella alább egy téli képen, egy lovon mutatta meg magát ruha nélkül.

Audrey Aleen Allen

A 32 éves modell Minnesotából, az Egyesült Államokból származik, a legismertebb férfimagazin fotózta meztelenül.

Olga Ogneva

Az ukrán modellt 2013-ban fotózta a Playboy, téli környezetben.

Christina Steffer

Chrissy Ranay mellett ő szerepelt a Playboy 1999-es, speciális téli kiadásában.

Eva Menta

Az olasz modell a hatalmas hóban sétál szinte meztelenül. Alatta még két havas képe.

Bódi Sylvi

Nemrég posztolt egy fotót, amelyben meztelenül nézi a havas erdőt. "Most kicsit nosztalgiázok a képekkel... Csodás lehet most ott lenni, ebben a hangulatos kis erdei kuckóban amikor ilyen nagy a hó! Imádtam a kandalló előtt a tűz melegénél olvasgatni" - írta.

Itt pedig pár korábbi képe, meztelenül hempergett a hóban. "Vidáman indult a vasárnap reggel egy frissítő és egészséges havas fürdözéssel" - állt a szövegben.

Cindy Crawford

Az amerikai szupermodell, színésznő, üzletasszony, a Pepsi reklámarca is tett fel meztelen, téli hangulatú képet.

Vajna Tímea

Mint írtuk, nemrég házasodott, új neve Palácsik Ráthonyi Tímea. Korábban volt, hogy félmeztelenre vetkőzött egy síliftben, de amúgy is bőkezűen adagolta az erotikus, téli képeket.

