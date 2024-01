Zimány Linda közel 20 éve, 2005-ben lett ismert, azóta gyakorlatilag tele vannak vele a hírek, mindig történik vele valami, már teljesen meztelenül is megmutatta magát. A 37 éves modellnek, jogásznak volt több próbálkozása, néhány ismert férfi is feltűnt az oldalán, de a mai napig keresi az igazit . Zimány Linda mindig is rengeteget foglalkozott magával, nem maradtak el a plasztikai beavatkozások sem . Arca és teste is teljesen átalakult, szinte nem lehet ráismerni. Összeszedtünk néhány fotót róla az elmúlt évekből.

Zimány Linda már tinédzserkorában szépségversenyeken szerepelt, plasztikai műtétjei előtt is szerette megmutatni magát. Húszévesen nyerte meg a Miss Balatont, ugyanabban az évben már az FHM címlapján tűnt fel.

Többször feküdt kés alá, mutatjuk, melyik testrészeivel nem volt elégedett a magyar Britney Spearsként, a V-Tech együttes énekesekének barátnőjeként ismertté váló modell, jogász.

Nem egyszer műttette meg a melleit

Zimány Linda először 24 évesen csináltatta meg a melleit, mint mondta, később szükséges volt egy második beavatkozás is.

Az első mellműtétem kicsivel több, mint tíz éve egy nagyon sokszor átrágott, gondosan megfontolt döntés volt az életemben, és soha nem is bántam meg. Megbeszéltük az orvosommal akkor, hogy az implantátumot tíz év elteltével majd "illik "kicserélni, hiszen neki is fontos az én egészségem és a testem is sokat fog változni ez alatt az idő alatt" – mondta 2020-ban, a műtétje előtt.

Bár az implantátum még mindig tökéletes volt, de a cserére megérett a korát illetően, így úgy döntöttünk közösen most, hogy itt van az ideje az implantátumcserének. Meg is történt szerdán. Itthon épülgetek és várom a jövő heti kontrollom. Azért is írom ezt le nektek, mert rengeteg kérdést kapok tőletek mindenféle szépészeti beavatkozásokkal kapcsolatban" – magyarázta akkor a műtét után.

A cikk folytatásáért lapozzon!