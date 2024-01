Mint írtuk, kiváló nézettséggel tért vissza a TV2 betűkirakós vetélkedője. A minap 2,5 millió forint volt a tét a Szerencsekerékben, amikor megmagyarázhatatlan dolog történt, előtte pedig három másodperc alatt vittek el tízmillió forintot a műsorban. Olyan is előfordult, hogy lecserélték Kasza Tibit.

Szilveszter előtt Noszály Sándor, egykori Nagy Ő volt a sztárvendége, aki érdekes sztorit mesélt egy világsztárról, akivel együtt sportolt. Pár adással ezelőtt pedig olyan feladvány került elő, amit százból csak egy ember tud megfejteni - önnek sikerült volna?

A Szerencsekerék január 3-i adásában egy fiatal nő, Csengi volt az egyik próbálkozó. Mint kiderült, meztelen testével fest képeket, ezeket el is tudja adni - de egyet a meglepett Kaszának ajándékozott. Látszólag könnyű dolga volt, ez volt a feladvány:

A választ azonban sem a játékos, sem Kasza Tibi nem tudta. "Megmondom őszintén, hogy ilyenkor veletek játszom, de ez most nekem sincs meg. Pedig olyan sok betű volt belőle, hogy azt gondoltam, könnyű lesz. Most én is kíváncsi vagyok, mit kell máskor kitörölni" - summázta a műsorvezető, a lány pedig 3 milliónál is nagyobb összeget bukott a végén.



