Újabb szexi képet osztott meg magáról Szabó Zsófi, aki előszeretettel mutogatja magát hiányos öltözetben a közösségi oldalain. Az egykori sorozatszínésznő fogyása óta modellkedik is, ezért egyre merészebb fotókon láthatják őt a követői. Most a tengerpartról, egy luxusnyaralásról jelentkezett be, ahol tűzpiros bikinifelsőben fotózta formás melleit, ezzel kívánt boldog új évet mindenkinek, de azt egyelőre még nem árulta el, hogy hová és kivel utazott el.