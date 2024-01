Újabb TV2-es sztárok jelentették be, hogy egy párt alkotnak, ami a tavalyi évben nem számított egyedi esetnek, ugyanis elég sok párt hozott össze a csatorna. Legutóbb Tóth Katica és Tasi Dávid jelentették be, hogy együtt vannak, de Szabó Simon is sejtelmesen fogalmazott a Farm VIP másik sztárjával, Balogh Edinával kapcsolatban. Most újabb románcra derült fény, ugyanis a Sztárban sztár leszek! énekesnője elismerte, rá is hasonló módon talált rá a szerelem.

Bányai Noémi a Sztárban sztár leszek! előző évadában is próbálkozott a TV2-n, de nem jutott be az élő show-ba. Idén azonban igen, és az ötödik élő adásig is láthatták a tévézők a válogatók-középdöntők mellett. Pápai Joci mentoráltja nem kesergett sokáig, hogy nem jutott a döntőbe, hiszen hamar vigaszra lelt a TV2 másik sztárjának, a Power of Love Imréjének oldalán.

Imivel már egy ideje ismerjük egymást, de a Sztárban Sztár leszek! döntője után együtt buliztunk, utána kezdtünk el többet beszélgetni. Nyilván nem csak barátok vagyunk, ez annál több. Nyitottak vagyunk nagyon, sőt meg akarjuk egymást ismerni sokkal jobban, akár felépíteni egy jó kapcsolatot" - ismerte el Bányai Noémi, aki már közös képet is mutatott róluk a közösségi oldalán.

A fiatal énekesnő elárulta, hogy ő próbál ésszel irányítani és nem szeretné elsietni a dolgot, főleg azért, mert Imre nemrég jött ki a TV2 társkeresőjéből, és azokat az élményeket is fel kell dolgoznia. Másrészt 15 év korkülönbség is van köztük, de ez Bányai Noémit egyáltalán nem zavarja.