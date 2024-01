A háromgyermekes férfi elismerte, hogy "túlzott napi alkoholfogyasztása" veszélyeztette a feleségével, Vogue Williamsszel való kapcsolatát. A legsúlyosabb időszakban Spencer naponta egy üveg whiskyt vagy akár tíz pint sört is megivott.

"Nem arról van szó, hogy egyszerűen csak le akartam szokni az ivásról. Elveszíthettem volna a feleségem, elveszíthettem volna a munkámat, meg is halhattam volna... de nem akarok túl drámai lenni, így alakult" - mondta egy podcastban a Made in Chelsea, a Celebrity MasterChef és a The Jump szereplője. A férfi korábban anabolikus szteroidokon is élt, volt olyan, hogy tévés valóságshow-ból küldték haza emiatt.

Spencer azt mondja, hogy Vogue Williams ír modellel kötött házassága segített neki leszokni a napi italozásról, és ma már tudja, hogy hol a határ. "Mostanában azért az idő nagy részében józan vagyok. A napi szintű, súlyos ivástól eljutottam oda, hogy csak akkor iszom egy pohárral, ha - nagyon rendszertelenül - van kedvem hozzá. Már nem tekintem problémának. Nagyszerű egyensúly van az életemben" - vélekedett.

Spencer azt mondja, akkor kezdett el mértéktelenül inni, amikor a Made In Chelsea valóságshow sztárjaként unatkozott, és ambíciótlan volt. Akkor ismerkedett meg Vogue-gal, amikor 2017-ben a Channel 4 The Jump című valóságshow-jában szerepelt - a következő évben összeházasodtak, és ma már három közös gyermekük van.

Itt egy friss családi képük: