Az év elején árulta el Király Viktor és felesége, hogy házasságuk válságba került. Egy ideig próbálkoztak helyrehozni a dolgokat, mégsem sikerült, majd nyár végén úgy döntöttek, hogy elválnak. Azóta hol próbáltak kibékülni, hol eltávolodtak egymástól, most úgy tűnik, megint pozitív irányba mozdult a kapcsolatuk.

Most egyértelműen úgy tűnik, mégsem válik Király Viktor és gyerekének édesanyja, Király-Virág Anita. A pár a válás előtt az utolsó pillanatban gondolta meg magát, most is épp közös utazáson vannak. Bár közös képek egyelőre nem kerültek nyilvánosságra róluk, mindketten Bécs belvárosából tettek ki képeket az Instagram-oldalaikra.