Mint arról beszámoltunk, nem titkolják tovább, tényleg összejött Krausz Gábor és Mikes Anna. Sok apró jelből már lehetett arra következtetni, hogy több van köztük barátságnál, ezt pedig most Tóth Gabi is megerősítette, aki már találkozott is a párossal.

A sok gyanús jel után itt az egyértelmű bizonyíték, tényleg összejött Krausz Gábor és Mikes Anna. A Dancing with the Stars győztes párosa egy budapesti étteremből, romantikus, közös fotóval jelentkezett csütörtök éjszaka, másnap pedig a séf volt felesége, Tóth Gabi is megszólalt a témában.

"Számomra nem volt titok, hogy összejöttek. Nyilván régebb óta tudom, de ez az ő magánéletük, az ő döntésük volt, mikor vállalják fel. Én nagyon örülök a boldogságuknak! Mindannyian nagyon jó kapcsolatot ápolunk.