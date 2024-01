Molnár Anikó nem titkolja, pornómodellként keresi a pénzét. Az viszont mélységesen felháborítja, hogy habár soha nem járt Dubajban, ennek mindig az ellenkezőjét állították.

Én vagyok a dubaji k*rva Magyarországon. Holott valójában életemben nem jártam ott. Aztán mégis én vagyok az a nő, akivel húsz éve reklámozzák Dubajt – mondta nemrég egy podcastban az egykori valóságshow-szereplő, aki szerint ennek hátterében Havas Henrik róla szóló könyve állhat.

Szintén a trubadúrokat idézi az a hercegi bánásmód, amelyben Molnár Anikó az Egyesült Arab Emirátusokban részesült, ahova luxuskonzumálni érkezett egy hétre egymillió forintért. Elmondása szerint egyetlen bevetése alkalmával egy üvegfalú medencében volt kénytelen meztelenül úszni sok más, nála fiatalabb, ambiciózus kelet-európai reménység között. Főhősünk persze tisztázta, az egy hét alatt senkivel sem feküdt le, viszont a juttatását kétmillióra emelték, mert annyira aranyos lány" – olvasható a kötetben. A pornómodell erre így reagált: