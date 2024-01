A sok gyanús jel után itt az egyértelmű bizonyíték, tényleg összejött Krausz Gábor és Mikes Anna. A Dancing with the Stars győztes párosa egy budapesti étteremből, romantikus, közös fotóval jelentkezett, és úgy néz ki, az érzéseiket sem akarják tovább titkolni.

Mint ismert, nyáron jelentette be Tóth Gabi és Krausz Gábor, hogy házasságuk nem működik, külön folytatják az életüket. A hír sokakat megdöbbentett, az okokról itt írtunk. Azóta hivatalosan is kimondták a válást, és úgy tűnik, ez kellett ahhoz, hogy a séf és Mikes Anna kapcsolata szintet lépjen, és a nyilvánosság előtt is vállalják a kapcsolatukat.

Sokan úgy látták a hetek-hónapok során, hogy egyre szorosabb Krausz Gábor és a táncosnő kapcsolata, de ők csak sejtelmes jelekkel üzentek, hivatalosan nem reagáltak a pletykákra. Legutóbb az vált nagyon gyanússá, hogy Krausz a 2023-as évéről szóló évösszegző videójában kiemelt szerepelt szánt Mikes Annának, melyből egyértelműen úgy tűnt, hogy róla szólt a tavalyi éve.

A sok utalgatás és gyanús jel után most az eddiginél sokkal komolyabb bizonyíték mutatja, hogy a páros tagjai közt jóval több van barátságnál vagy munkakapcsolatnál. Csütörtök este mindketten egy elegáns budapesti étteremből posztolgattak, majd a randevú végén közös kép készült, ami először Krausz Gábor, majd Mikes Anna Instagram-oldalán is felbukkant az alábbi szöveggel egy szív emojival: "Volt két idegen, aki hirtelen..."

Krausz Gábor boldogságának sokan örülnek, már a TV2 táncos műsora közben is többen jelezték, hogy mennyire összeillenek Mikes Annával, és azóta is folyamatosan erről szólnak a kommentek a bejegyzései alatt.