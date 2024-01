Bár sosem élték magánéletüket a kamerák előtt, mégis nyilvánvaló volt, hogy egy párt alkot T. Danny és Kecskés Enikő , főleg azok után, hogy a szexi modell végig a Dancing with the Stars stúdiójában izgulta végig a show-t, így támogatta szerelmét. Már korábban is azt beszélték, hogy viharos a kettejük kapcsolata, több szakításon is túl vannak, most tényleg véglegesnek tűnik a döntésük.

Soha nem vállalta fel hivatalosan kapcsolatát T. Danny, azaz Telegdy Dániel és az Ázsia Expresszből is ismert Kecskés Enikő, de egyértelmű volt, hogy egy párt alkotnak. A TV2 stúdiójában félreérthetetlen helyzetben is lefotózták őket, sőt, Hegyes Berci egy olyan közös képet is megosztott róluk, ahol az énekes a modellt átkarolva látható.

Kapcsolatukban több hullámvölgy is volt már, Kecskés Enikő a múltkor is furcsán viselkedett, amikor Pető Brúnóval osztott meg közös fotókat, majd hirtelen letörölte azokat, és senki nem értette, hogy mi célja volt ezzel, de valószínűleg T. Dannyt akarta ezzel bosszantani. Majd az ünnepek alatt sem osztottak meg semmilyen közös fotót, valószínűleg már azt is külön töltötték.

Most egy bulvártémákkal foglalkozó csoportban figyeltek fel arra, hogy a modell és az énekes már nem követik egymás közösségi oldalait, azaz nem kíváncsi egyikük sem arra, mit csinál a másik. Bár a bejegyzést közzétevő felhasználó valamiért törölte a kérdését, az alatta lévő hozzászólások még mindig elérhetők, és sokan nem kímélik Kecskés Enikőt, sokan örülnének, ha beigazolódna a szakításuk híre.