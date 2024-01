Metzker Viki egy kis, erdei házban tölti ezeket a napokat, és annak ellenére, hogy az épület szinte teljes egésze üvegablakokból áll, csupán egyetlen paplant visel. A DJ-ről készült pár szexi kép is, melyek alapján egyértelmű, hogy meztelen, a mellei is kilátszanak az egyik pózban. Köztudott, hogy nem áll távol tőle a vetkőzés, 2007-ben az év Playmate-jévé választották, és szerepelt férfimagazinban is. A közösségi oldala pedig tele van szexi képekkel, nemrég egy szál törölközőben mutogatta magát.