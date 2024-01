Egy nappal azután, hogy Krausz Gábor egy egyértelmű poszttal a világ tudtára hozta, hogy szoros érzelmi szálak kötik Mikes Annához, a sztárséf volt felesége, Tóth Gabi interjút adott az exférje magánéletéről, ahol többek között azt mondta, hogy már régóta tudja, hogy Gábor újra szerelmes, nagyon drukkol neki, hogy sokáig boldog legyen. Az énekesnő azt is megemlítette, hogy ők négyen (Krausz Gábor, Tóth Gabi és a párja Papp Máté Bence, illetve Mikes Anna) nagyon jó viszonyt ápolnak, és már találkoztak is négyesben. Az énekesnő nyilatkozata után viszont már arról írtak a lapok, hogy a fiatalok egy baráti társaságot alkotnak, ami Krausz Gábort finoman szólva is meglepte.