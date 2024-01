A sok gyanús jel után a napokban egyértelművé vált, hogy összejött Krausz Gábor és Mikes Anna. A Dancing with the Stars győztes párosa hónapokon keresztül nem reagált semmit a róluk szóló pletykákra, a bejelentésük után azonban máris előrukkoltak még egy romantikus, közös képpel.

A közelmúltban hivatalosan is kimondták Tóth Gabi és Krausz Gábor válását, és úgy tűnik, ez is kellett ahhoz, hogy a séf és Mikes Anna kapcsolata szintet lépjen, és a nyilvánosság előtt is vállalják a kapcsolatukat. A sok utalgatás és gyanús jel után a múlt héten egy közös képpel és szív emojival tudatták, hogy együtt vannak.

Ezt a hétvégét Bécsben töltik, és újabb közös képet tettek fel magukról az Instagram-oldalaikra.

Miután Krausz Gábor egy egyértelmű poszttal a világ tudtára hozta, hogy szoros érzelmi szálak kötik Mikes Annához, a sztárséf volt felesége, Tóth Gabi interjút adott az exférje magánéletéről, aminek ő nagyon nem örült, keményen üzent neki.