Bár próbálták titokban tartani, jó ideje nyilvánvaló volt, hogy egy párt alkot T. Danny és Kecskés Enikő. Már korábban is azt beszélték, hogy viharos kettejük kapcsolata, több szakításon is túl vannak, most tényleg véglegesnek tűnik a döntésük - erre utal az ismert énekes legújabb üzenete is.