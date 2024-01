A Schobert család már karácsony előtt Thaiföldre utazott, ott töltötték az ünnepeket, a hosszú nyaralásra pedig Schobert Norbi új barátnője is velük ment. Rubint Rékáék fia több fotón is megmutatta a barátnőjét, akivel egyébként még gyerekként találkoztak, de aztán megszakadt köztük a kapcsolat. Még csak pár hónapja vannak együtt, de a lány már az eljegyzést is szóba hozta egy friss nyilatkozatában.