Sok magyar sztár szereti az évet luxuskörülmények közt, valami egzotikus országban kezdeni. Vannak, akik már az ünnepek előtt itt is hagyták a telet, és próbálják a nyaralást minél hosszabbra nyújtani. L.L. Junior és fiatal barátnője most épp a Saona-szigetre, a Dominikai Köztársaság legnagyobb szigetére utaztak, Costa Ricán nyaral Dobó Ági, a Schobert család már a karácsonyt is Thailföldön töltötte, Rácz Jenő felesége pedig a Maldív-szigeteken vetkőzött bikinire januárban.