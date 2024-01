A Farm VIP házigazdája az idei évre tervezi az esküvőjét, a sok vendég miatt kivetítőket is kihelyeznek majd a helyszínen.

Gáspár Zsolti évek óta adós egy hatalmas esküvővel, több évtized után veszi majd el a párját, akitől egyszer már elvált.

"Ebben az évben, ha törik, ha szakad, de megtartjuk azt az esküvőt! Olyan lakodalmat csapunk, hogy még a holdról is látszani fog. Annyi vendég lesz, mint égen a csillag, ezért is gondoltam, hogy Mátraverebélyen tartom majd és igazi farmos buli lesz rengeteg VIP vendéggel, akik mind az átalakított pajtákban alszanak majd szalmazsákokon, de persze minden nagyon szépen meg lesz csinálva" - mondta, és arra is kitért, mennyi étellel várják a vendégeket.

Annyi és annyiféle kaja lesz, hogy jut majd bőven azoknak is, akik a farmon kívülről figyelik majd az eseményeket. Szeretnék kivetítőket tenni a bejárathoz, hogy senki ne maradjon le életünk nagy napjáról és persze készítünk háromezer fasírozottat, hogy mindenki jólllakjon. Csapra verünk majd jó néhány hordót és sorra pörögnek majd a nyárson a malacok, birkák és egyebek" - részletezte a Borsnak.

"Természetesen nincs lakodalom muzsikaszó nélkül. Nagyon szeretném, ha eljönne és fellépne a bulin Nótár Mary, Kis Grófo, Charlie és Presser Gábor is. De lesz zenekar és nyilván a testvérem, Győzike is ott lesz. Ő lesz a buli lelke, mint mindig, mindenhol. Azt tervezem, hogy ceremóniamesterként áll majd mellettem a nagy napon. Hiszen ki lenne erre alkalmasabb nála?" - magyarázta Gáspár Zsolti, aki jó ideje tervezi a nagy napot, amit legutóbb egy nagy veszekedés miatt mondtak le.