A Nagy Ő legutóbbi két szériájából is ismert Virág idén is egészen megdöbbentő megszólalásokkal próbálja meg felhívni magára a figyelmet.

Egyre biztosabb vagyok abban, hogy nekem kellene lennem a következő Nagy Ő-nek. Eleinte csak viccnek szántam, de a műsor óta megbizonyosodtam róla, hogy ez lehet az egyetlen járható út számomra. Egyszerűen nincs ember, aki megdobogtatná a szívem, vagyis továbbra is szingli vagyok, és ha így haladunk tovább, ez jó darabig így is marad. Jó lenne, ha rám találna egy férfi, akinek van humora, stílusa és esze is, de egyelőre maximum egyet-egyet találtam meg pasikban ezekből a tulajdonságokból. Ja és az is fontos, hogy ne legyen sóher, mert az kiborít. Olyan férfit szeretnék magam mellé, akit bekötött szemmel is követnék bárhová, mert vakon bízhatok benne" – kezdte a Ripostnak a Nagy Ő sztárja.

Igazi puhap*cs pasik vannak... Ugyanakkor ebben talán mi nők is ludasak vagyunk egy kicsit.

Az urak ugyanis elkényelmesedtek, hiszen már jó régóta nem kell tenniük szinte semmit ahhoz, hogy találjanak maguknak valakit, akivel elszórakozhatnak egy darabig. Jobbra néznek ott egy csaj, balra néznek ott egy másik, akik örömmel harcolnának érte. Nos, én megfogadtam, hogy soha többé nem küzdök senkiért. Kétszer megtettem és ez a magyar igazság most nem lesz három, az tuti" – magyarázta a fiatal lány, aki korábban piros fürdőruhába bújt Jákob Zoltán kedvéért.