Sokat fogyott, most újra büszke a testére.

Kerry Katona - teljes nevén Kerry Jayne Elizabeth Katona - brit énekesnő, az Atomic Kitten alapítótagja. 1998 és 2001 között volt a lánybanda tagja, majd 2012-től újfent velük lépett fel. Egyik nagyapja magyar volt, a II. világháború alatt hagyta el az országot, Angliában telepedett le. Kerry anyját egy prostituált szülte, aki egy sikátorban hagyta - akárcsak a testvérei, az édesanyja is egy gyermekotthonban nőtt fel.

Már nem a zene az első

Az énekesnő szerint semmi különös nincs abban, hogy meztelenkedik: ilyen képek már megjelentek róla korábban magazinokban, most viszont újakat tölt fel, és ezért fizetnek is az emberek. Vett időközben házat, Lamborghinit és gyermekei újra magániskolákba járnak. Saját divatcége is van, a KerryBoutique, a Mirror pedig úgy tudja, a fotókkal havi több tízezer fontot keres.

Kerry Katona nem gondolja, hogy szégyellnie kellene magát bármiért,mert nem szexel kamerák előtt, csak félmeztelen fotókat tesz fel. "Semmivel sem durvábbak ezek, mint amiket a magazinok készítettek rólam" - magyarázta. Mint mesélte, a lábfétis iránt érdeklődők is megtalálták, nekik külön képeket kell készítenie.

Most sokat fogyott, büszke a testére. "Hú, micsoda utazás! Annyira rohadt büszke vagyok magamra, és folytatom az önszeretet, az önértékelés és legfőképpen az egészségem útján!" - írta posztjában, ahol letolt nadrággal, tangás bugyiban látható: