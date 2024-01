Hajdú Péter Stohl Andrást hívta magához vendégségbe nemrég. A színésznek mesélt arról a televíziós, édesapjával úgy összevesztek, hogy ki sem békültek annak halála előtt.

Mindenórás volt a volt feleségem Dávid fiammal, akkor volt egy olyan csúnya családi sztori, ami miatt megszakadt a kapcsolatunk. Az élete utolsó kilenc évében nem beszéltünk egymással, bár én nyitott lettem volna rá, csak nem olyan feltételekkel... Nehéz volt, de egy dolgot megtanultam ebből: lehet, néha jobb, ha ignorálsz az életedből valakit, akkor is, ha az a valaki az apád. De ha olyan szinten rossz a kapcsolat, jobb, ha menekülsz" – mondta a Beköltözve Hajdú Péterhez című műsorban, ahová nemrég Hódi Pamela is hivatalos volt, és Berki Mazsi is bemutatkozhatott.