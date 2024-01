Krausz Gábor és Mikes Anna jó darabig titkolták, hogy összejöttek a Dancing with the Stars során: az első egyértelmű bejegyzést a férfi tette közzé a napokban, azóta pedig már újabb romantikus képet is posztoltak magukról.

A Tények Pluszból most az is kiderült, hogy miért vártak eddig a nagy bejelentéssel: egyrészt az ismerkedési fázisban még nem akartak beszélni a kapcsolatukról, másrészt Krausznak frissen elvált apaként fontos volt, hogy új párja a Tóth Gabival közös kislányával is összebarátkozzon.

Vannak dolgok, amik prioritást élveznek mindkettőnk életében, és máson van most a fókusz. Én például nem szeretnék többet kifele élni, ahogy korábban. Van, amit szeretnék inkább magamnak megtartani, és ezzel szerintem ő is így van" – mondta Krausz a TV2-nek.

A riportban a Dancing with the Stars más versenyzői is megszólaltak, elmondásuk szerint ők sem tudtak korábban a titkos viszonyról. Mindig kérdezősködtünk, hogy akkor most mi van, hogy van, Anna pedig nem mondott semmit. Mikor megláttam ezt a bizonyos Instagram-történetet, nagyon megörültem" – mondta Lissák Laura.

"Ezért nem voltál te Murauban, drága barátom, mikor én ott voltam. Ment itthon már a randi meg egyebek. Tudsz élni, de hát mi mást is mondhatnék, óriási gratuláció, nagyon örülök nektek" – tette hozzá a műsorban szintén látott Csuti. A teljes riportot meg tudja nézni itt: