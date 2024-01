Kulcsár Edina nehéz időszakot tudhat maga mögött, és még egyáltalán nincs túl a mélyponton, hiszen egy jó ideje betegséggel küzd. Az ünnepeket is betegen kellett végigcsinálnia , ez nagyon megviselte, most újra betegségre hivatkozva nem teljesítette azokat az ígéreteit , amiket a követőinek tett korábban. Sokan dühösek, szerintük Kulcsár nem mond igazat és átveri az előfizetőket.

Egyre többen gyanakszanak arra, hogy Kulcsár Edina ismét hazudozik a közösségi oldalain, férjéhez, G.w.M-hez hasonlóan, aki tavaly év végén betegségre hivatkozva mondta le a következő nagykoncertjeit is, de neki sem hitte el senki, hogy igazat mondana. A házaspárra leginkább azok haragudtak meg, akik a nemrég indított valóságshow-jukra előfizettek, egy jó ideje mégsem kapnak a pénzükért cserébe semmit sem.

Talán az is kedvüket szegte, hogy hatalmas bukásnak bizonyult az Instagramon indított reality, amire az indulás után állítólag 889 internetező iratkozott fel, és fizette ki a havi 1790 forintos árat, ezzel másfél millió forint ütötte Kulcsárék markát. Hamarosan ez a helyzet jócskán megváltozott, a szépségkirálynő csatornáján már csak 249 előfizető maradt a legutóbbi információk alapján, ami hatalmas visszaesés a korábbi adatokhoz képest, és nagyjából 450 ezer forintnyi bevételt jelenthet.

Most Kulcsár Edina egy videóban magyarázkodik az elmaradásai miatt, a gyerekeire, a téli szünetre és betegségére hivatkozva próbálja mentegetni magát, amiért nem szolgáltatott tartalmat a követői pénzéért cserébe, azt állítja, az előző betegsége után most újra nagyon beteg lett. Bár a videón valóban úgy tűnik, nincs túl jó bőrben, de ennek ellenére sem hisznek neki a követők. Egy bulvártémákkal fogalkozó csoportban sokan azon is felháborodtak, hogy legutóbbi bejegyzésében éjjel 1 órakor kocsikázott a hóesésben, ha valóban annyira beteg lenne, ahogy állítja, akkor nem utazgatna késő éjszaka.