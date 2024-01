Egy Las Vegas mellett élő család arról számolt be, hogy egy feltételezett kényszerleszállás után földönkívülieket láttak a hátsó kertjükben bolyongani.

Naponta vannak komolyabb és teljesen komolytalan ufóészlelések a világban - az egyik legérdekesebb Las Vegas mellett történt nemrég. A vegasi rendőrség is nyilvánosságra hozott pár felvételt a lezárt, de mégis megoldatlan üggyel kapcsolatban.

A történet szerint egyik este egy család hívta a 911-et, hogy bejelentse, hogy két hatalmas, legalább két méter magas lényt látott a birtokukon bolyongani. Azt mondják, hogy az idegen lények hátsó kertjükben mászkáltak, miután a közelben hangos csattanást hallottak. A család úgy gondolta, hogy ufó szállt le, és abból kerültek elő a lények. Egy kiérkező rendőr zseblámpával járkált a ház körül, semmit nem talált, de nem volt túl alapos a videó szerint.

Ami érdekes, hogy az egyik kiérkező rendőr véletlenül rögzítette testkamerával, amint egy fényesen, zölden izzó tárgy ereszkedik le az égből kicsit odébb, mintha épp zuhanna. Olyan videó is előkerült, ahol egy rendőr végigkérdezi a környéken felbukkanó embereket, meg egy másik felvétel is van, ahol három férfi megijed valamitől a sötétben - de azon jóformán semmit nem látni. Itt a testkamera által felvett fényjelenség:

A rendőrség végül lezárta az ufóészleléses ügyet, mondván, nem találtak semmit.

Sokan látnak furcsa fényeket az égbolton, sokan úgy hiszik, hogy ezek repülőcsészealjak, más galaxisok jövevényei, de a legtöbbször valójában csak optikai csalódás részesei, vagy épp repülőt, meteorológiai léggömböt, műholdat vagy más, ember alkotta tárgyat látnak. Lofi Begi viszont biztos benne, hogy idegen tárgyat sikerült felvennie, és már nem csodálkozik azon, hogy az észlelések egy része rossz minőségű videó. Erről itt írtunk hosszabban.

Jo Wood modell, Ronnie Wood volt felesége is arról beszélt, hogy háromszor is látott már ufót, ennek nyomán indította el a földönkívüliekről szóló podcastját is.