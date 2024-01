Tóth Andi rég nem mutatta meg magát ennyire lenge öltözetben, mégis sokaknak feltűnt, hogy mennyire aggasztóan lefogyott az utóbbi időben. Az énekesnő dühösen reagált az őt ért kritikákra, és elmondása szerint jól érzi magát a bőrében, és egészségesebb, mint valaha volt, de így is sokan aggódnak érte. Most egy wellnessközpontból jelentkezett be a közösségi oldalán, ahonnan egy bikinis fotót is mutatott magáról, melyen látszik, hogy jól érzi magát a bőrében, egyáltalán nem rejtegeti az alakját.