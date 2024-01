Hét év együttélés után döntött úgy Sydney van den Bosch és Egerszegi Tamás, hogy véget vetnek a házasságuknak. Ahogy a TV2 sztárja fogalmazott, szerinte már menthetetlen volt a kapcsolatuk, de sokáig gondolkodott, mielőtt meghozta a nehéz döntést. Úgy tűnik, máris továbblépett, és egy másik sportoló mellett tervezi a jövőjét - írtuk tegnap.

A hírek szerint egy egykori teniszező, Kaszás Benjámin a barát, aki Sydney támasza volt akkor is, mikor nemrég elvesztette az édesapját. Erről ugyan nem beszélt a Szerencsekerék szerencselánya, de megerősítette, hogy valóban új párja van.