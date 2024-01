A nem hivatalos "mile high clubba" bárki beléphet, aki szexelt már egy mérfölddel, nagyjából 1600 méterrel a föld felett – vagyis praktikusan egy repülőgépen. Míg egy utasszállítón ezt leginkább a szűk mosdóban lehet megtenni, addig a sztároknak egy magángépen jóval több lehetőségük van.

A The Drew Barrymore Show házigazdája most elárulta, hogy a mile high club nem idegen számára. Egy pilótával beszélgetett a műsorban, amikor ez lett a téma, Barrymore pedig vonakodva, de elárulta, hogy szexelt a levegőben. "Brazíliából New Yorkba menet, American Airlines járaton" - mondta a közönségnek, tehét nem kis magángépen történt az eset.

"Ez már régen volt, egy másik életben... Most soha nem tennék ilyesmit! Most már anya vagyok, ez az egész az anyaság előtt volt" - tette hozzá. Nem az E.T. és a Charlie angyalai sztárja az egyetlen sztár, aki szexelt repülőn, többen vannak, egészen meglepő nevek is - erről itt írtunk korábban.