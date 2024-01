Bodrogi Gyulát sokkolta a szomorú hír. "Hogy mi? Nem tudok szóhoz jutni. Keresem a szavakat, hirtelen nem jut eszembe semmi" – kezdte újságírói kérdésre a Nemzet Színésze.

Nem tudtam arról, hogy beteg volt, és nem tudom mi történhetett. Ez most rendkívül váratlanul ért. Páratlan színész és ember volt. El sem hiszem. Abba bele gondolni, hogy tegnap még volt és ma már nincs, félelmetes. Vannak dolgok, ami által talán könnyebben el tudjuk fogadni, ha valaki elmegy, ha valaki beteg, de akkor is fájdalmas tud lenni, de így... Nem illik hozzá ez a hír. Érthetetlen, lehetetlen, váratlan, ezek jutnak most csak az eszembe" – nyilatkozta a színművész a Borsnak. Benedek Miklós gyógyíthatatlan betegségben szenvedett, krónikus obstruktív tüdőbetegsége volt.