Hosszú hetek ismerkedése és egy sor randevú után sikerült párt választania Jákob Zoltánnak, aki még az utolsó pillanatban is segítséget kért a döntéshez, ugyanis nehezen tudott választani a versenyben maradt Nati és Betti közt.

Végül Hajnal Bettinára esett a választása, de a kapcsolat meglehetősen rövidre sikerült, már nincsenek is együtt. A milliárdos így pár nélkül töltötte a karácsonyt, a volt feleségénél ünnepelt, aki a Maldív-szigetekre is elkísérte az új párjával.