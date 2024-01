Horváth Gréta legutóbbi bejegyzésében kitárulkozott, többek között arról írt követőinek kedden, már nincsen megfelelési kényszere.

Imádok nő lenni! Nekem nagyon sok idő volt, mire megtaláltam magamban ezt az energiát. Azt hiszem, ez az életkorral is jár. Idén 34 éves leszek, és az elmúlt 2 évben kezdtem el igazán magammal foglalkozni. Belülről! Lelkileg! Innen indult az egész, ami mindenre hatással volt. Szeretem ezt az életszakaszom most nagyon, és még motiváltabb vagyok, mint valaha. Van energiám és teremtési erőm. Én hiszek ebben, működik" – kezdte az édesanya, aki ha teheti, volt férjének is üzen, így volt ez most is.