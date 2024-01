Mint írtuk, Molnár Gusztáv tavaly augusztusban 265 nap után távozhatott a szigorú komlói elvonóról, melyről utólag elismerte, hogy az életét köszönheti neki. Azóta is folyamatosan magyarázkodik az alkoholizmusa miatt, és mindig megtalálja a módját annak, hogyan tudná magát sajnáltatni az elmúlt időszak miatt. Most újabb történettel állt elő, amitől azt reméli, hogy többen is megsajnálják, és megértik a korábbi botrányos viselkedését.