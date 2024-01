Mint írtuk, karácsony előtt árulta el Tóth Katica, hogy egy párt alkot a Sztárban sztár leszek! előző évadának énekesével, Tasi Dáviddal. A felvételeken félreérthetetlen helyzetben láthatóak , így egyértelműen bejelentésnek szánták a bejegyzést, de azóta sem árultak el túl sok részletet a kapcsolatukról. Most azonban megszólaltak, és a TV2 riporterének elmondták, hogyan ismerkedtek meg egymással.

Nem Tóth Katica és Tasi Dávid az egyetlen szerelmespár, akik a TV2 székházának falain belül ismerkedtek össze, ugyanis nemrég ismerte el Krausz Gábor és Mikes Anna, hogy igazak voltak a pletykák és valóban egy párt alkotnak, de Békefi Viki és férje, valamint Hegyes Berci és Vágner Fanni is így találtak egymásra.

A Dancing with the Stars táncosnője elárulta, hogy nemrég szakított, nyolc év után ért véget kapcsolata Suti Andrással, ezért ő nem gondolkodott komoly kapcsolaton egyelőre. Szerinte Tasi Dávid már jókor találta meg őt, ugyanis már ő is sokkal nyitottabban állt a dolgokhoz. A Sztárban sztár leszek! énekese úgy gondolta, hogy könnyebb dolga lesz a táncosnővel, de tévedett, ezért valójában elég döcögősen indult az ismerkedés, ugyanis mind a ketten a másikra vártak.