Újabb nyilvános vitába keveredett Young G Béci és felesége, Mészáros Norina, akik már tavaly is furcsán viselkedtek egymással a közösségi oldalaikon. A követőik felfigyeltek arra, hogy egy ideje megromolhatott a viszony a házaspár között, hol az egyikük, hol a másikuk tett furcsa nyilatkozatot a másikról. Úgy tűnik, azóta sem lett jobb a helyzet, komoly gondjaik lehetnek a házasságukban.

Valószínűleg nem tett jót Young G Béci és Mészáros Norina kapcsolatának az sem, hogy a rapper már több alkalommal magára hagyta családját, és Kanadába utazott fellépései miatt. Egy ideig felesége és kislányuk is vele tartott, de Mészáros Norina nem bírta a kinti életet és másfél hónap után hazaköltözött a gyerekükkel, magára hagyva Young G Bécit.

Az első utazás után történt az első nyilvános összeveszésük, amikor a rapper hazatérése után közzétett egy sokatmondó üzenetet.

Utálom az életem, soha többet nem akarok másnak megfelelni! Soha! Ennyi volt! Egyedül maradtam, egyedül is voltam, egyedül is leszek" - írta korábban Young G Béci, aki később úgy nyilatkozott, hogy hiba volt ilyet kiírnia, és a házassági problémái csakis rá és feleségére tartoznak. Később mindketten elismerték, hogy az utóbbi időben sok veszekedés van közöttük, egyszer még törölték is egymást Facebookon az ismerőseik közül.

Nemrég egy újabb furcsa vita zajlott a házaspár között a közösségi oldalaikon, követőik pedig aggódnak érte, hogy végleg tönkremehet a kapcsolatuk. A vita úgy robbant ki közöttük, hogy senki sem értette valójában mi történt, ugyanis épp követőikkel beszélgettek, amikor váratlanul stílust váltott Young G Béci, amin mindenki meglepődött.

Közben felesége próbálta viccelődve oldani a feszültséget, de a rapper elég agresszív volt. Mészáros Norina egy ponton inkább elküldte gyereke apját "feküdj le uram, csörög a pizsi" üzenettel, mielőtt méginkább elszabadulnak az indulatok, de a rapper csak annyit reagált, hogy „mától nem vagyok az urad". Aztán még egy üzenetet közzétett, ami azt mutatja, hogy aggasztó közöttük a helyzet és sok a feszültség.