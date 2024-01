Tóth Gabi nemrég arról számolt be, hogy egy Facebook-csoportból rendelt ruhákat az egyik felhasználótól, amiket előre ki is fizetett, viszont az eladó hirtelen eltűnt, a csomag pedig azóta sem érkezett meg, neki pedig több százezer forintos kárt okozott az illető.

Előre elutaltam a pénzt, bár én az ilyen csoportokban mindig így szoktam tenni és eddig szerencsére még nem történt velem ilyen átverés. A lényeg, hogy elutaltam a pénzt és eltűnt az illető. Letörölte a profilját" - mondta a Tények Plusznak Tóth Gabi.

Az énekesnő eleinte azért is osztotta meg a történetet, hogy más felhasználók figyelmét is felhívja, hogy ne vásároljanak a hirdetőtől, mert csaló, viszont az ügynek itt koránt sincs vége, többen is jelentkeztek, hogy őket is átverte ugyanez a felhasználó, így nagy lépésre szánták el magukat.

Tóth Gabi és a másik négy átvert vásárló most úgy döntöttek, hogy a rendőrséghez fordulnak, nem a pénz reményében, hanem azért, hogy másokat már ne tudjon átverni a csaló.