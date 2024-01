A 2010-es évek egyik legsikeresebb tinizenekara volt a No Thanx. A csapat frontembere, Skrapits Erik után lányok ezrei epekedtek, a fellépéseken szinte szétszedték őket a rajongók. Sokk évvel ezelőtt eltűnt a nyilvánosság elől, Ausztriában vállalt munkát, ahol postásként kezdett dolgozni. Most azonban visszatért.

Kisgyermekes szülőknek talán sokat mond a Brandnyúl név: egy ember nagyságú nyuszifigura, akiért gyerekek milliói rajonganak. A YouTube-on dalai kivétel nélkül milliós megtekintésűek, akad olyan dala, amelyet eddig több mint 7 millióan tekintettek meg. Ám, hogy kit rejt a maszk, az eddig kevésbé volt ismert: a nyuszifigurában Skrapits Erik bújik meg.

„A No Thanx után elég sokáig a szóló karrieremmel foglalkoztam, de nem akkora sikerrel, mint amilyen korábban a zenekaré volt. Már akkor is arról álmodoztam, hogy majd a gyerekeim járnak egyszer a fellépéseimre. Őszintén szólva volt bennem némi űr a No Thanx után, hiányzott a nagybetűs siker. Aztán jött Brandnyúl, akinek elképesztő rajongótábora van. Az egész évet végigturnéztuk, naponta maximum négy fellépést vállalva, mert a nyuszijelmezben énekelni, táncolni 45-50 percen keresztül nem kis feladat. Amikor az egyik budapesti fellépésemre több ezren eljöttek, hogy lássák Brandnyúlat, hatalmas volt a sikongatás, az extázis. Ezt látva egy ismert műsorvezető azt mondta, hogy ez a nyúl egy igazi Rocksztár. Pont, mint anno a No Thanx, csak a korosztály kicsit fiatalodott" – mesélte Erik, aki most már csak részmunkaidőben, de postásként dolgozik Ausztriában.

A zenész mindig is kacérkodott a gyerekzenével, de korábbi tinirockerként nem biztos, hogy túl hiteles lett volna, így jött az ötlet, hogy álarcos énekes lesz. Azért a nyúl mellett döntött, mert ez a gyerekei kedvenc állata.