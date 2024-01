Pintér Adrienn, azaz Ada már háromgyerekes anya: ez egykori kollégájától, Timótól született fiai most töltötték be a 18. életévüket. Az ikrek 2006. január 9-én születtek, Bálint és Bence pedig most az édesanyjukkal pózolnak egy Instagram-képen. Adának a második férjétől van egy kislánya is, Freya 2021-ben született.