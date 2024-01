Peter Srámek imádja a színes zakókat, bár előfordult, hogy a kedvenceit sem tudta hordani, amikor épp meghízott. Több száz különleges darabja van, köztük milliós tételek is – derült ki újabb nyilatkozatából.

"A kedvencem az, amiben úgy festek, mint egy herceg, olyan a mintája is, az anyaga pedig kasmír. Bevallom, vehettem volna már egy másik házat a zakóim árából, ezért is borított ki, amikor nagy részük szűknek bizonyult, begombolni sem tudtam őket. Sosem voltam több 75-77-kilónál, de ekkor már 85 kilót mutatott a mérleg. Rengeteget buliztam, teljesen rendszertelenül ettem, sok polgármesterrel és vendéglátóval koccintottam. Azonban tudtam, hogy változtatnom kell, a közönségem azt érdemli, hogy tökéletesen fessek a színpadon" – magyarázta a Blikknek a mostanában sokat fogyott Peter Srámek.