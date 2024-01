Jákob Zoltán Magyarország egyik leggazdagabb embere, legtöbben komoly üzletemberi oldalát ismerik, de most a TikTok-oldalán a nagyon laza, humoros énjét is megmutatta. A videó nem csak azért különleges, hanem egy fiatal, szőke nő miatt is, aki együtt táncol az egykori Nagy Ővel.

A videó leírásából kiderül, egy Noémi nevű lánnyal készítette a videót, a találgatások pedig rögtön beindultak. "Ő az új barátnőd?" – kérdezett rá egy hozzászóló. "A barátnőd, Zoli?" – tudakolta egy másik. "Aranyosak vagytok, nagyon jól áll neked a bolondozás" – írta egy újabb, és folyamatosan érkeznek hasonló kommentek a közös táncuk mellett.

Az exbarátnő is nyitott már egy új kapcsolatra

A milliárdos korábbi barátnője, a TV2 műsorában megismert Bettia napokban arról beszélt, hogy mindig dolgozott, soha nem akart egy férfit csak a pénze miatt. Jákobot kedvelte, de nem jött össze egy rendes kapcsolat, és tudja is az okát. Egyszerűen nem tudtuk összeegyeztetni a dolgainkat és az a nyomás is rajtunk volt, hogy mindenki ismer minket és azt várja tőlünk, hogy gyorsan alakuljon közöttünk kapcsolat... Megmondom őszintén, a férfiak mindig is odavoltak értem, a kisugárzásom lehengerelte őket. Amióta viszont nemrég sikerült 15 kilótól megszabadulnom és ismertebb lettem, a tipikus szépfiúk is próbálnak megkörnyékezni és ezt nagyon élvezem."