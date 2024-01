T. Danny és Kecskés Enikő sokáig titkolták, hogy együtt vannak, de a modell minden Dancing with the Stars adást a TV2 stúdiójában izgult végig, le sem tagadhatták volna, hogy egy párt alkotnak. Nem sokáig tartott azonban a szerelem, egyre több furcsa dolog utalt arra, valami nem stimmel kettejük között. Az Ázsia Expressz szexi szereplője például egy másik férfival közös fotóval jelentkezett a közösségi oldalán, amit később törölt, ahogy az énekest is az ismerősei közül. T. Danny sem követi már Kecskés Enikőt annak ellenére, hogy lánykérésre készült, legalábbis legújabb dalában ezt énekli.