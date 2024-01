Új trend hódít a sztárvilágban: a színésznők, énekesnők és modellek egyre merészebben jelennek meg a díszbemutatókon, díjátadó gálákon és más vörös szőnyeges eseményeken, sokszor fedetlen mellbimbójukat is megmutatják átlátszó vagy lyukacsos ruhákban. Nézze meg a meztelen fotóikat is!

Rita Ora

Az énekesnőn mostanában egyre kevesebb a ruha, koncertet is adott már áttetsző felsőben – de bulizni vagy divatbemutatókra sem öltözik túl, az Alaïa luxusmárka bemutatóján például így jelent meg tavaly nyáron:

Rita Oráról meztelen képek is készültek már, amelyeken még ennyi ruha sem takarja: azokból itt talál párat, alább az egyik felvétel.

Florence Pugh

Az Oscar-jelölt Florence Pugh az idei Golden Globe-gálára választott a mellbimbóját is láttató ruhát, de már az Oppenheimer premierjén is merész szettben jelent meg. A filmben egyébként teljesen meztelenül is láthattuk, nem véletlenül szerepelt a Mr. Skin top10-es listáján, amely 2023 legszexibb filmes és tévés meztelen jeleneteit rangsorolta.

Lourdes Leon

Madonna 27 éves lánya, a modellként és énekesnőként ismert Lourdes Leon egy pár cérnaszálból álló, hálós ruhában tűnt fel a 2023-as New York-i divathéten a Victoria's Secret rendezvényén, a mellbimbóit is láthatták a nézők. Persze nála sem ez volt az első eset, hogy meztelenül fotózták, videoklipje mellett az Instagramon is sűrűn feltűnik ruha nélkül.

Doja Cat

A sokszor botrányosan viselkedő énekesnő legutóbb saját karácsonyi partiján vett részt meztelen mellekkel, de korábban az MTV VMAs díjátadóján sem viselt túl sok ruhát.

Emily Ratajkowski

A világhírű modell szintén az MTV VMAs gáláján mutogatta a melleit, áttetsző felsőjében nem sokat bízott a fantáziára. Korábban rengeteget láthattuk meztelenül is, még a terhességét is többnyire így dokumentálta az Instagramon.

Zoë Kravitz

Lenny Kravitz lánya már a 2021-es Met Gálán igen merész ruhában jelent meg, ennyi erővel meztelenül, vagy legalábbis bugyiban is mehetett volna. A színésznő egyébként több filmjében és sorozatában is vetkőzött már, többek között a Kimibe vagy a High Fidelitybe is érdemes belenézniük azoknak, akik a testére kíváncsiak.

Lapozzon, a következő oldalon újabb meztelen sztárokkal folytatjuk!