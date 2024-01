Ma lett 35 éves Nádai Anikó, aki a születésnapja alkalmából is komolyan elgondolkodott, hogy mit szeretne a jövőben. Vőlegényével, Hajmásy Péterrel már két éve jegyesek, született egy közös kisfiuk, nemrég pedig építkezésbe kezdtek, hogy egy nagyobb közös otthont biztosítsanak a gyerekeknek. Azonban Nádai egy kicsit másképp képzeli a jövőt, amiről most el is szólta magát.