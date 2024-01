Till Attila, a Kincsvadászok műsorvezetője rajong a régi tárgyakért.

Számomra sok tárgy azért különleges, mert családi történetek fűződik hozzá. Például kamaszkoromban édesapámtól elkértem az esküvői mellényét, amit rendszeresen hordtam. Persze ez ma már nem jön rám, ám valahol a szekrényemben talán még mindig megvan. Ezen kívül számtalan gyűrűt is megtartottam" – kezdte legutóbbi interjújában a TV2 sztárja. "Ezek a tárgyak azért is jelentenek különösen sokat nekem, mert a szüleim már nem élnek, és bármikor előveszem ezeket a ruhákat, rengeteg emléket ébresztenek bennem, de ugyanilyen kincsek számomra a régi fényképek is" – folytatta a műsorvezető, aki azt is elárulta, mi a legkülönlegesebb emléktárgya.