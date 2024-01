Az egyik legnépszerűbb modell volt a kétezres évek elején Kustánczi Lia, karrierje 2005-ben indult és vetkőzéssel vált ismertté, de szerencséjére mára sikerült levetkőznie magáról a playmate szerepet. A népszerű modell és DJ az évek alatt számtalanszor változtatta a külsejét, a plasztikáit sosem titkolta, azonban most megdöbbentő, hogy mennyire felismerhetetlenné változtak a vonásai, szinte már egyáltalán nem hasonlít egykori önmagára. Kustánczi korábban csak a mellplasztikáit vallotta be, de egyértelmű, hogy arcát is átszabták, szinte biztos, hogy már nem először fekszik sebészkés alá.

Kustánczi Linda, becenevén Lia, 1983. december 13-án született a Veszprém megyei Tapolcán, a tanulmányait egy kéttannyelvű idegenforgalmi iskolában végezte el, ahol közgazdász diplomát szerzett. Ezután szinte rögtön beindult a modellkarrierje, amikor 2005-ben jelentkezett a "Playmate of the Year" versenyre, ahol megismerkedett Majoros Hajnalkával, azaz Dundikával és még sok más ismert hazai modellel.

Kustánczi jól alakította a jövőjét, bár a versenyen nem ért el helyezést, mégis kapcsolatai által sikerült a köztudatban maradnia, így elég gyorsan beindult a pályafutása. A karrierjét tekintve több területen kipróbálhatta magát az elmúlt évek alatt, hiszen számos divatcég is felkérte a hivatalos arcának, de a Visasat3 csatornán, Majka oldalán is láthatták a tévénézők műsorvezetőként is.

A modell 2005-2011 között vállalt aktfotózásokat, számtalanszor szerepelt a CKM címlapján is olyan modellekkel, mint Ripli Zsuzsi, Dundika, Bódi Sylvi, vagy a szintén ma már DJ-ként ismert Metkzer Viki. Kustánczi Lia nagy karriert futott be a magazinnál, ugyanis a modellcsapat vezetője volt, így ő mentorálta Metzker Vikit is, aki sokat tanult tőle az évek során.

A modell sosem titkolta, hogy melleit megoperáltatta, első műtétje 18 éves korában volt, majd tíz évvel később újra megműttette magát, mivel az implantátumok szavatossága lejárt. Ekkor úgy döntött, hogy még nagyobb melleket csináltat magának, így olyat választott, ami kicsivel szélesebb és domborúbb mint az előző volt. A változás látványos volt, szándékosan így is akarta, mivel szerinte a kerek és magas profilú mellek nemcsak szépek, hanem praktikusak is, hiszen ezáltal még melltartót sem kellett hordania.

Kustánczi ekkor döntött úgy, hogy még egyszer és utoljára levetkőzik, hogy megmutassa az új formásabb és nagyobb méretű melleit, így a CKM 2011. júliusi számában újra félmeztelenül pózolt annak ellenére, hogy ekkor már három éve nem vett részt ilyen jellegű fotózáson, és ekkor már a zenei karrierjére koncentrált. Az új sorozattal óriási sikert aratott, mely egy balatoni apartman medencéjénél készült róla, állítólag a modell képeit szinte retusálni sem kellett és sminket is alig viselt ezeken a felvételeken, ez volt az utolsó magazinos vetkőzése.

Nagyon régen vállaltam el ilyen merész fotósorozatot, de most megihletett a nyár és a meleg. Nem tagadom, büszke vagyok a fotókra, de arra még büszkébb, hogy az újság mellékleteként az én mixemet kapják majd meg az olvasók. Nagyon várom a visszajelzéseket, remélem, mindenkinek tetszik majd a látvány és persze a zeném is!" - mondta korábban Kustánczi Lia, aki a lap külföldi kiadásaiban is nagy sikert aratott az aktfotóival.

Lapozzon a következő oldalra Kustánczi Lia legújabb fotóiért, melyeken felismerhetetlenre plasztikázva látható!