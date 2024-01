Január elején a Cobra 11 sztárja, Christian Oliver színész két lányával együtt halt meg, amikor kisrepülőgépük lezuhant a karibi Bequia-sziget partjainál. Az 51 éves színész, akinek valódi neve Christian Klepser volt, 10 és 12 éves lányaival együtt egy egymotoros gép fedélzetén utazott, amikor a repülő valamilyen probléma miatt az óceánba zuhant - közölte a Saint Vincent és Grenadine-szigeteki Királyi Rendőrség.

A repülőgép a jelentések szerint felszállt Bequiáról, egy apró szigetről, amely a Saint Vincent és Grenadine-szigetekhez tartozik, és a 65 mérfölddel északabbra fekvő Saint Lucia felé tartott, amikor lezuhant. A jelentések szerint halászok és búvárok siettek a helyszínre, ahol a parti őrség végül négy holttestet talált.

Szemtanúk azonban arról számoltak be, hogy a repülőgép pilótájának a szélviszonyokkal gyűlt meg a baja. A baleset egyik szemtanúja elmondta, hogy a motor és a propellerek hangja keltették fel a figyelmét: "Minden leállt. Azt mondtam a barátomnak: ez a gép le fog zuhanni. Ekkor azonban még újra megpróbálta a pilóta felhúzni a gépet, de úgy tűnt, hogy újra meghibásodott valami, ekkor már nem sikerült korrigálnia a pilótának."

Egy másik szemtanú - a parti őrség nyugalmazott tisztje - is látta a balesetet. "Úgy tűnt, elment az áram, vagy meghibásodott a motor" - mondta. Hozzátette, szerinte a gép meg akart fordulni, hogy visszarepüljön a repülőtérre, de aztán feltámadt a szél: ebben a pillanatban a szél átvette az uralmat a repülőgép felett, és az a vízbe csapódott. Erről itt írtunk hosszabban. Később megszólalt a férjét és a kislányait gyászoló Cobra 11 sztárjának özvegye, képet is mutatott, illetve előkerült egy videó is a drámai balesetről.

Természetesen nem a Cobra 11 sztárja volt az első sztár, aki repülés közben vesztette életét.

A nap, amikor meghalt a zene

1959. február 3-án súlyos csapás érte az amerikai zeneipart, rajongók milliói gyászoltak egyszerre három kiváló zenészt. Buddy Holly egy négyüléses gépre szállt J. R. Richardsonnal (The Big Bopperrel), illetve a szintén már híres Ritchie Valensszel és a pilótával, Roger Petersonnal, hogy Fargóba, a következő, minnesotai fellépésük helyszínéhez repüljenek. Buddy Holly olyan zenekarokra és előadókra volt később hatással, mint a Beatles, a Rolling Stones, Bob Dylan, a Grateful Dead, Bruce Springsteen vagy Elvis Costello. The Big Bopper ismert rádiós, később dalszerző, előadó volt, Ritchie Valenstől pedig elég pár slágercímet mondani: La bamba, Donna, Come On, Let's Go. Utóbbi mindössze 17 éves volt a tragédia napján, fájdalmas belegondolni, milyen karrier várhatott volna még rá - de Jiles Perry "J.P." Richardson is csak 28 éves volt, Buddy Holly pedig 22. A Clear Lake-i koncert éjfél körül ért véget, Holly, Valens és Richardson pedig a Mason City-i repülőtérre hajtott, bepakolták a csomagjaikat, és felszálltak egy piros-fehér egymotoros Beechcraft Bonanzára. A pilóta 1959. február 3-án éjjel egy óra körül kapott engedélyt az irányítótoronytól. Felszálltak, de a gép csak néhány percig maradt a levegőben, Mason City külterületén zuhant le, a farmvidék közepén. Holly, Valens és Richardson a becsapódáskor kirepültek a repülőgépből, Peterson teste a roncsok közé szorult. Mind a négyen azonnal meghaltak, a pilóta is - aki szintén csak 21 éves volt. A tragédia később a popkultúra része lett, ez lett „a nap, amikor meghalt a zene” (The Day the Music Died) néven lett ismert, Don McLean az 1971-es American Pie című dalában így utalt rá.